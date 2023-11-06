Журова считает, что у ОКР хорошие шансы в суде против МОК

Спортивный арбитражный суд 6 ноября зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) имеет хорошие шансы в суде против Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении.

"У нас есть больше перспектив для того, чтобы попытаться в суде отстоять свое право, - сказала Журова. - Есть такое понятие как "прецедентное право". После разницы решений по нам и по израильтянам [у ОКР] в суде есть все шансы, хотя надеяться на что-то там рано. Пока МОК какая-то команда не придет, чтобы приняли такое решение - так и будет".

"Но решение в нашу сторону для МОК будет немного и выгодно, чтобы не они приняли его, а суд. МОК зависим, это понятно, Бах является заложником. Хотя им, наверное, хотелось бы давно вернуть россиян и белорусов под флагом", - добавила Журова.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.