Костомаров надеется на скорейшую отмену санкций в отношении российского спорта

Международный олимпийский комитет еще не принял решение относительно выступления россиян на Олимпиаде 2024 года в Париже

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров надеется на скорейшее возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Об этом Костомаров рассказал журналистам в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Давно завелось, что русские не сдаются, это дух такой внутри нас, поэтому русский человек самый сильный, - сказал Костомаров. - Не прям внимательно слежу за Гран-при России, прям отслеживать - такого нет, своих проблем хватает. Главное, чтобы скорее нас восстановили на международных соревнованиях. Для спортсменов и тренеров отстранение - это больно".

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. МОК еще не принял решение о выступлении россиян и белорусов на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.