6 ноября, 18:33
Футбол в России

"Сочи" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Нападающие "Динамо" Константин Тюкавин и Федор Смолов. Михаил Терещенко/ ТАСС
Нападающие "Динамо" Константин Тюкавин и Федор Смолов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Динамовцы вели со счетом 3:1, но пропустили два гола во втором тайме

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. "Сочи" дома со счетом 3:3 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

В составе "Сочи" голы забили Никита Бурмистров (24-я минута), Лука Джорджевич (62), Ваня Дркушич (73). У "Динамо" отличились Луис Чавес (26), Константин Тюкавин (42), Ярослав Гладышев (44). На 38-й минуте голкипер "Динамо" Игорь Лещук отразил пенальти, который исполнял Джорджевич. Футболист "Сочи" Марсело Алвес был удален за вторую желтую карточку (90+6).

Чавес забил дебютный гол в составе "Динамо", полузащитник стал первым мексиканским футболистом, отличившимся в чемпионатах России. О подписании контракта с Чавесом "Динамо" объявило 27 августа, соглашение рассчитано до 2027 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне игрок принял участие в 12 матчах, в которых также отметился 1 голевой передачей.

"Динамо" не проигрывает во всех турнирах на протяжении семи матчей, бело-голубые в РПЛ одержали одну победу и четырежды сыграли вничью. В Фонбет - Кубке России "Динамо" одержало две победы на групповом этапе "пути РПЛ".

"Динамо" поднялось на пятое место, подопечные Марцела Лички набрали 22 очка. "Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 10 очками. В следующем туре "Динамо" примет "Оренбург" 12 ноября, "Сочи" в этот же день на своем поле сыграет с казанским "Рубином".

В другом матче игрового дня "Рубин" на выезде со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский "Урал". Подопечные Виктора Гончаренко потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах: команда трижды уступила в РПЛ и один раз - в Кубке России.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

14

9

4

1

31

23

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14

2

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

3

ЦСКА

14

6

6

2

24

26

19

7

4

"Крылья Советов"

14

6

4

4

22

28

20

8

5

"Динамо"

14

5

7

2

22

22

19

3

6

"Спартак"

14

6

3

5

21

19

21

-2

7

"Локомотив"

14

5

6

3

21

19

18

1

8

"Пари НН"

14

6

2

6

20

14

14

0

9

"Рубин"

14

5

4

5

19

13

20

-7

10

"Факел"

14

5

3

6

18

13

16

-3

11

"Ростов"

14

4

5

5

17

22

25

-3

12

"Урал"

14

4

4

6

16

14

21

-7

13

"Оренбург"

14

3

4

7

13

16

22

-6

14

"Ахмат"

14

3

3

8

12

14

19

-5

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

14

3

1

10

10

16

23

-7

  

Теги:
Российский футбол
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