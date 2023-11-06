"Сочи" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. "Сочи" дома со счетом 3:3 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".
В составе "Сочи" голы забили Никита Бурмистров (24-я минута), Лука Джорджевич (62), Ваня Дркушич (73). У "Динамо" отличились Луис Чавес (26), Константин Тюкавин (42), Ярослав Гладышев (44). На 38-й минуте голкипер "Динамо" Игорь Лещук отразил пенальти, который исполнял Джорджевич. Футболист "Сочи" Марсело Алвес был удален за вторую желтую карточку (90+6).
Чавес забил дебютный гол в составе "Динамо", полузащитник стал первым мексиканским футболистом, отличившимся в чемпионатах России. О подписании контракта с Чавесом "Динамо" объявило 27 августа, соглашение рассчитано до 2027 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне игрок принял участие в 12 матчах, в которых также отметился 1 голевой передачей.
"Динамо" не проигрывает во всех турнирах на протяжении семи матчей, бело-голубые в РПЛ одержали одну победу и четырежды сыграли вничью. В Фонбет - Кубке России "Динамо" одержало две победы на групповом этапе "пути РПЛ".
"Динамо" поднялось на пятое место, подопечные Марцела Лички набрали 22 очка. "Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 10 очками. В следующем туре "Динамо" примет "Оренбург" 12 ноября, "Сочи" в этот же день на своем поле сыграет с казанским "Рубином".
В другом матче игрового дня "Рубин" на выезде со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский "Урал". Подопечные Виктора Гончаренко потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах: команда трижды уступила в РПЛ и один раз - в Кубке России.
1
"Краснодар"
14
9
4
1
31
23
9
14
2
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
3
ЦСКА
14
6
6
2
24
26
19
7
4
"Крылья Советов"
14
6
4
4
22
28
20
8
5
"Динамо"
14
5
7
2
22
22
19
3
6
"Спартак"
14
6
3
5
21
19
21
-2
7
"Локомотив"
14
5
6
3
21
19
18
1
8
"Пари НН"
14
6
2
6
20
14
14
0
9
"Рубин"
14
5
4
5
19
13
20
-7
10
"Факел"
14
5
3
6
18
13
16
-3
11
"Ростов"
14
4
5
5
17
22
25
-3
12
"Урал"
14
4
4
6
16
14
21
-7
13
"Оренбург"
14
3
4
7
13
16
22
-6
14
"Ахмат"
14
3
3
8
12
14
19
-5
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
14
3
1
10
10
16
23
-7