Теннисистка Зигемунд отметила, что ей со Звонаревой пришлось преодолеть много трудностей

Немка и россиянка выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

ТАСС, 7 ноября. Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд преодолели много трудностей по ходу сезона, прежде чем выиграть Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Такое мнение высказала Зигемунд на церемонии награждения.

В финале парного разряда на турнире в мексиканском Канкуне Звонарева и Зигемунд победили австралийку Эллен Перес и американку Николь Мелихар-Мартинес со счетом 6:4, 6:4.

"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда поболеть за нас, была потрясающая атмосфера. Хочу поблагодарить свою партнершу, мы прошли и хорошие, и плохие времена, взлеты и падения, то, как мы поддерживаем друг друга, это невероятно, это делает нас одной из самых сильных пар в туре. Хочу отметить терпение игроков, которые пытались показать все самое лучшее в таких непростых условиях", - сказала Звонарева.

"Хочу поблагодарить Веру, у нас были определенные трудности, но я рада, что мы смогли завоевать трофей после некоторых разочарований по ходу сезона. Эта неделя была не самой лучшей во многих отношениях, но было видно, что люди старались сделать все возможное, чтобы мы могли здесь играть", - сказала Зигемунд.

Звонаревой 39 лет, она занимает 16-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и теперь 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Зигемунд 35 лет, она занимает 9-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 2 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 14 - в парном. Немка также является победительницей Открытого чемпионата США в миксте (2016). Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс.