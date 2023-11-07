Чесноков: теннисистки Звонарева и Зигемунд наводят ужас на своих соперниц

Россиянка и немка стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд отлично играют за задней линией и у сетки, чем парализовывают своих соперниц. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В понедельник Звонарева и Зигемунд стали победительницами Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В финале они победили австралийку Эллен Перес и американку Николь Мелихар-Мартинес (6:4, 6:4).

"Звонарева здорово играет за задней линией, а Зигемунд прекрасно передвигается у сетки. Они здорово дополняют друг друга и своими действиями наводят ужас на соперниц, просто парализовывают их. Даже когда Звонарева подавала не очень сильно, соперницы нервничали, потому что понимали, что Зигемунд может твердо, хлестко сыграть у сетки, в их голове творился сумбур, этим я объясняю такое количество простых ошибок у соперниц", - сказал Чесноков.

"Ключевой момент был при счете 3:2 во втором сете, одна из теннисисток пробила в Звонареву, она пятилась и каким-то чудом сумела подставить ракетку и попасть в корт. Непросто складывалась игра на матчболах, но в решающий момент Зигемунд показала все свои таланты в игре у сетки. Я очень рад за Звонареву и Зигемунд, это большой успех как для нашего тенниса, так и для немецкого", - добавил собеседник агентства.

Звонаревой 39 лет, она занимает 16-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и теперь 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Зигемунд 35 лет, она занимает 9-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 2 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 14 - в парном. Немка также является победительницей Открытого чемпионата США в миксте (2016). Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс.