Польская теннисистка Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA

В финале вторая ракетка мира переиграла американку Джессику Пегулу

ТАСС, 7 ноября. Полька Ига Свёнтек обыграла американку Джессику Пегулу в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в мексиканском Канкуне.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:0 в пользу Свёнтек. Финальная встреча была перенесена на понедельник по местному времени из-за плохих погодных условий - ливня и сильного ветра.

Свёнтек 22 года, она является второй ракеткой мира. В апреле 2022 года польская спортсменка возглавила мировой рейтинг, она занимала первую строчку в течение 75 недель. На счету Свёнтек теперь 17 титулов WTA, 6 из которых - в текущем сезоне. Полька четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз - на Открытом чемпионате США (2022).

29-летняя Пегула занимает пятую позицию в мировом рейтинге, американка является первой ракеткой мира в парном разряде. На счету теннисистки четыре победы на турнирах WTA в одиночном разряде, две из которых - в текущем сезоне. На турнирах серии Большого шлема она не проходила дальше 1/4 финала.

Итоговый турнир WTA проходил на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В турнире принимали участие восемь спортсменок, которые набрали наибольшее количество очков в нынешнем сезоне. В 2022 году победительницей соревнований стала француженка Каролин Гарсия.