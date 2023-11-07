Тарпищев: теннисистка Звонарева играет умно в паре с немкой Зигемунд

В понедельник спортсменки стали победительницами Итогового турнира WTA

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд играет умно и с желанием. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Они уже сыгранная пара, выступают стабильно, - сказал Тарпищев. - Раньше был вопрос травм [Звонаревой], но от них удалось избавиться, сейчас есть только большое желание играть. В паре она хорошо соображает, играет умно - главное, чтобы здоровье позволяло. Все остальное зависит от нервной системы".

В понедельник Звонарева и Зигемунд стали победительницами Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В финале они победили австралийку Эллен Перес и американку Николь Мелихар-Мартинес (6:4, 6:4).

Звонаревой 39 лет, она занимает 9-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.