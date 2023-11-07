Васильев считает, что руководство IBU сделало много незаконных вещей

Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что необходимо быть готовым, когда все сядут за стол переговоров

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) сделало много незаконных вещей, в их число входит и отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Отстранение наших спортсменов незаконно, пройдет время, будет дана правовая оценка того, что сделала международная федерация, а сделали они много незаконных вещей, - сказал Васильев. - Когда придет час икс, все сядут за стол переговоров, и мы должны быть готовы. Я понимаю, что норвежцев, большинство из которых больные, будет непросто обыграть".

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. 28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. IBU после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.