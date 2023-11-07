Васильев считает, что лигу клубного биатлона нужно было организовать еще 10 лет назад

Профессиональные биатлонисты должны зарабатывать деньги на выступлениях, отметил двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Создание Международной лиги клубного биатлона является правильным шагом, на который следовало бы пойти гораздо раньше. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

В начале октября было объявлено о создании Международной лиги клубного биатлона. Первый этап кубка лиги состоится 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

"В действительности этот формат очень своевременный, - сказал Васильев. - Им нужно было заниматься лет 10 назад. Все понимают, что российские и белорусские биатлонисты являются профессионалами, соответственно они должны профессионально зарабатывать деньги. Если бы не сложилась такая ситуация в мире, вряд ли у нас была бы такая возможность".

"Что спортсменам нужно? Тренироваться и выступать, но выступать хочется на самом высоком уровне. В свое время такая ситуация была в Континентальной хоккейной лиги, у нас был только чемпионат. Но потом перевели на международный клубный уровень, и спортсмены неплохо зарабатывают", - отметил он.

Ожидается, что в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона примут участие порядка 120 биатлонистов из России, Белоруссии, также идет активная работа по организации участия спортсменов из Китая и Монголии. В программе четыре гонки: в первый день пройдут мужской и женский масс-старты, на следующий - гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонки получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тыс. рублей.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. IBU после мартовской рекомендации МОК о допуске россиян в нейтральном статусе заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.