7 ноября, 08:02
Сборные по футболу

Посол Бразилии в РФ оценил возможность проведения товарищеского матча футбольных сборных

В последний раз сборные Бразилии и России встречались друг с другом 23 марта 2018 года в товарищеском матче в Москве, встреча завершилась победой бразильцев со счетом 3:0

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возможность проведения товарищеского матча между футбольными сборными Бразилии и России нужно обсудить с Бразильской конфедерацией футбола. Об этом ТАСС рассказал посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

В последний раз сборные Бразилии и России встречались друг с другом 23 марта 2018 года в товарищеском матче в Москве, встреча завершилась победой бразильцев со счетом 3:0.

"У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч, - сказал посол. - У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы. Россия отлично приняла чемпионат мира. Я был в вашей стране на многих матчах не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. У нас есть много бразильских футболистов, играющих в России, которыми мы гордимся". 

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