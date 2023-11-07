Буре отметил, что катков для занятий хоккеем в России сейчас больше, чем было в СССР

По состоянию на 2022 год в России действуют 730 катков

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ледовых катков для занятий хоккеем в России уже намного больше, чем было во времена Советского Союза. Об этом в интервью ТАСС рассказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре.

"Ребята у нас как занимались, так и занимаются. Более того, сейчас по стране я вижу, что стало намного лучше, чем когда я рос, - сказал Буре. - 40-50 лет назад у нас не было столько катков, сейчас их намного больше. Я вырос в Москве, и, даже занимаясь в ЦСКА, для нас была огромная привилегия - зимой покататься внутри ледовой арены".

"Мы из спортшколы ЦСКА - занимались на улице. Просто льда не было. Под открытым небом играли и проводили матчи на первенство Москвы, и это все не от хорошей жизни. Сегодня же больше катков. Хотелось бы еще больше, но прогресс есть, и приятно, что ребята занимаются спортом. В данном случае хоккеем", - добавил он.

По состоянию на 2022 год в России действуют 730 катков.