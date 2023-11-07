Буре считает, что зрители многое теряют от отсутствия матчей россиян и канадцев

Сборная России пропустила два чемпионата мира подряд из-за санкций IIHF

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болельщики многое теряют в связи с отсутствием матчей между хоккеистами России и Канады. Такое мнение в интервью ТАСС высказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре.

"Есть традиционно сильные команды - пять-шесть, но матч Канада - Россия всегда выделялся. Это был суперматч, - сказал Буре. - Не умаляю достоинства финнов, чехов, шведов, но матчи России и Канады были всегда суперпринципиальными. Сегодня таких матчей нет, поэтому не так интересно. Зрители от этого очень много теряют".

Сборная России решением IIHF была помещена в одну из групп олимпийского турнира 2026 года с командой США и двумя командами, которые отберутся из квалификации. "Совещание об этом [в IIHF] будет только в марте, а до этого времени никто ничего не скажет. Что касается того, нужно ли ехать на турнир в нейтральном статусе, то не я принимаю решение, поэтому ответа у меня нет на этот вопрос", - подчеркнул он.

Сборная России пропустила два чемпионата мира подряд из-за санкций IIHF, наложенных в феврале 2022 года из-за событий на Украине.