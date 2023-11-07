В Италии один человек получил ножевые ранения во время стычки фанатов ПСЖ и "Милана"

Сообщается, что несколько полицейских получили травмы при попытке разогнать фанатов

РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. Гражданин Франции получил серьезные ранения в Милане в результате столкновений между фанатами футбольных клубов "Пари Сен-Жермен" и "Милан". Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, 34-летний француз получил ножевые ранения в ходе стычек в миланском районе Навильи, он был госпитализирован. Как пишет агентство, в стычках на улице участвовали около 50 болельщиков "Милана", несколько полицейских получили травмы при попытке разогнать фанатов.

Во вторник ПСЖ сыграет с "Миланом" в матче Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Сиро".