7 ноября, 16:23
Летние неолимпийские виды спорта

Воспитанник регбийного клуба "Красный Яр" погиб в возрасте 17 лет

Игрок 5 ноября попал в аварию

ТАСС, 7 ноября. Воспитанник красноярского регбийного клуба "Красный Яр" скончался в возрасте 17 лет в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что авария произошла в Красноярске 5 ноября. Игрок умер вечером 7 ноября.

"Один из самых талантливых воспитанников "Красного Яра", неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушел из жизни. Ужасная трагедия. "Красный Яр" выражает глубокие соболезнования родным и близким, эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества", - говорится в сообщении клуба. 

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Летние неолимпийские виды спорта
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