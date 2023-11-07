"Трактор" обыграл ЦСКА и одержал шестую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" в гостях со счетом 4:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 826 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Виталий Кравцов (4-я минута), Владимир Ткачев (10), Никита Сошников (22) и Данил Юртайкин (60).
"Трактор" не проигрывает с 23 октября, тогда команда на выезде уступила нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2). После этого челябинский клуб одержал шесть побед подряд. Рекордным показателем команды является серия из восьми побед.
"Трактор" благодаря победе поднялся на шестое место Восточной конференции, команда набрала 34 очка в 28 матчах. ЦСКА идет пятым на Западе с 30 очками после 27 встреч. В следующем матче "Трактор" 9 ноября на выезде сыграет с петербургским СКА, ЦСКА в этот же день примет омский "Авангард".
В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" на выезде обыграл казахстанский "Барыс" со счетом 3:0, уфимский "Салават Юлаев" одержал домашнюю победу над "Сочи" (3:1).
1
Динамо М
27
15
4
1
1
0
6
86-58
41
2
Спартак
28
18
1
0
0
2
7
102-75
40
3
Локомотив
26
15
1
0
1
1
8
67-51
34
4
Торпедо
27
14
2
0
1
1
9
80-64
34
5
ЦСКА
27
11
2
1
0
2
11
82-61
30
6
Северсталь
26
11
0
2
2
2
9
88-75
30
7
Динамо Мн
25
7
4
1
2
2
9
70-66
28
8
СКА
26
12
0
1
0
0
13
73-61
26
9
Сочи
27
10
1
1
0
2
13
72-98
26
10
Куньлунь РС
31
3
1
4
2
3
18
62-108
21
11
Витязь
27
3
2
2
2
2
16
49-96
18
1
Ак Барс
27
13
5
0
0
2
7
84-63
38
2
Лада
29
14
1
1
0
5
8
72-67
37
3
Металлург
28
13
2
1
2
2
8
85-76
36
4
Салават Юлаев
28
16
1
0
0
1
10
79-52
35
5
Авангард
27
10
5
1
0
3
8
74-73
35
6
Трактор
28
11
4
1
0
2
10
73-60
34
7
Автомобилист
29
11
3
1
3
1
10
66-60
34
8
Нефтехимик
27
9
2
1
2
3
10
65-86
29
9
Сибирь
27
7
2
4
2
1
11
61-77
29
10
Амур
26
9
0
1
4
2
10
56-70
26
11
Барыс
29
4
1
3
2
5
14
67-92
23
12
Адмирал
24
3
2
1
2
2
14
50-74
16