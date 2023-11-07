"Трактор" обыграл ЦСКА и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" в гостях со счетом 4:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 826 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Виталий Кравцов (4-я минута), Владимир Ткачев (10), Никита Сошников (22) и Данил Юртайкин (60).

"Трактор" не проигрывает с 23 октября, тогда команда на выезде уступила нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2). После этого челябинский клуб одержал шесть побед подряд. Рекордным показателем команды является серия из восьми побед.

"Трактор" благодаря победе поднялся на шестое место Восточной конференции, команда набрала 34 очка в 28 матчах. ЦСКА идет пятым на Западе с 30 очками после 27 встреч. В следующем матче "Трактор" 9 ноября на выезде сыграет с петербургским СКА, ЦСКА в этот же день примет омский "Авангард".

В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" на выезде обыграл казахстанский "Барыс" со счетом 3:0, уфимский "Салават Юлаев" одержал домашнюю победу над "Сочи" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 27 15 4 1 1 0 6 86-58 41 2 Спартак 28 18 1 0 0 2 7 102-75 40 3 Локомотив 26 15 1 0 1 1 8 67-51 34 4 Торпедо 27 14 2 0 1 1 9 80-64 34 5 ЦСКА 27 11 2 1 0 2 11 82-61 30 6 Северсталь 26 11 0 2 2 2 9 88-75 30 7 Динамо Мн 25 7 4 1 2 2 9 70-66 28 8 СКА 26 12 0 1 0 0 13 73-61 26 9 Сочи 27 10 1 1 0 2 13 72-98 26 10 Куньлунь РС 31 3 1 4 2 3 18 62-108 21 11 Витязь 27 3 2 2 2 2 16 49-96 18