7 ноября, 18:50
КХЛ

"Трактор" обыграл ЦСКА и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" в гостях со счетом 4:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 826 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Виталий Кравцов (4-я минута), Владимир Ткачев (10), Никита Сошников (22) и Данил Юртайкин (60).

"Трактор" не проигрывает с 23 октября, тогда команда на выезде уступила нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2). После этого челябинский клуб одержал шесть побед подряд. Рекордным показателем команды является серия из восьми побед.

"Трактор" благодаря победе поднялся на шестое место Восточной конференции, команда набрала 34 очка в 28 матчах. ЦСКА идет пятым на Западе с 30 очками после 27 встреч. В следующем матче "Трактор" 9 ноября на выезде сыграет с петербургским СКА, ЦСКА в этот же день примет омский "Авангард".

В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" на выезде обыграл казахстанский "Барыс" со счетом 3:0, уфимский "Салават Юлаев" одержал домашнюю победу над "Сочи" (3:1).

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ЦСКА

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Витязь

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49-96

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Ак Барс

27

13

5

0

0

2

7

84-63

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Лада

29

14

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5

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72-67

37

3

Металлург

28

13

2

1

2

2

8

85-76

36

4

Салават Юлаев

28

16

1

0

0

1

10

79-52

35

5

Авангард

27

10

5

1

0

3

8

74-73

35

6

Трактор

28

11

4

1

0

2

10

73-60

34

7

Автомобилист

29

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3

1

3

1

10

66-60

34

8

Нефтехимик

27

9

2

1

2

3

10

65-86

29

9

Сибирь

27

7

2

4

2

1

11

61-77

29

10

Амур

26

9

0

1

4

2

10

56-70

26

11

Барыс

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4

1

3

2

5

14

67-92

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12

Адмирал

24

3

2

1

2

2

14

50-74

16

  

Теги:
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