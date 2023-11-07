"Барселона" проиграла "Шахтеру" в матче футбольной Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды

ТАСС, 7 ноября. Украинский "Шахтер" со счетом 1:0 обыграл испанскую "Барселону" в домашнем матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге, где "Шахтер" проводит домашние игры еврокубков.

Мяч на 40-й минуте забил Даниил Сикан.

"Барселона" и "Шахтер" выступают в группе H вместе с португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном", матч между этими командами пройдет позже во вторник. "Барселона" лидирует в группе с 9 очками, далее идут "Порту", "Шахтер" (обе команды - 6 очков), последнее место занимает "Антверпен" (0).

В следующем туре "Барселона" примет "Порту", "Шахтер" проведет домашнюю игру с "Антверпеном". Встречи состоятся 28 ноября.

В параллельном матче германская "Боруссия" из Дортмунда на своем поле обыграла английский "Ньюкасл" со счетом 2:0. Команды играют в группе F вместе с французским ПСЖ и итальянским "Миланом". В турнирной таблице на первое место вышла "Боруссия" (7 очков), далее идут ПСЖ (6), "Ньюкасл" (4) и "Милан" (2).