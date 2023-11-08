Панарин повторил достижение Ягра в "Рейнджерс" по набранным очкам в матчах НХЛ

Россиянин стал восьмым игроком в истории клуба, которому для достижения 20 очков хватило 12 матчей со старта сезона

ТАСС, 8 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над "Детройтом" со счетом 5:3.

У хозяев шайбы забросили Винс Трочек (2-я минута, 29), Крис Крайдер (28), Артемий Панарин (32), Уилл Кайлл (35), у проигравших - Майкл Расмуссен (48), Клим Костин (49), Эндрю Копп (54). Панарин стал вторым игроком в истории "Рейнджерс", набравшим очки во всех своих 12 матчах со старта сезона. Род Жильбер набрал 23 очка в своих 14 матчах сезона-1972/73.

Россиянин набрал 20 очков (7+13) по системе "гол+пас" и стал восьмым игроком в истории клуба, которому для достижения 20 очков хватило 12 матчей со старта сезона. В последний раз такой результат достигал чех Яромир Ягр в сезоне-2006/07. В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 10 ноября примут "Миннесоту", нью-йоркский клуб в 12 матчах набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Детройт" в ночь на 10 ноября примет "Монреаль", команда набрала 15 очков в 13 матчах и занимает третье место в Атлантическом дивизионе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил четвертую шайбу в сезоне в выездном матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2). Вратарь хозяев Семен Варламов отразил 27 бросков из 31. Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился 10-м голом в сезоне и голевой передачей в выездном матче с "Монреалем" (5:3), забив в третьем матче подряд, и с 22 очками (13+10) возглавил таблицу бомбардиров. Передачу также на свой счет записал у победителей защитник Михаил Сергачев.

Голевую передачу, пятую в сезоне, записал на свой счет защитник "Каролины" Дмитрий Орлов в домашнем победном матче против "Баффало" (3:2 в овертайме).