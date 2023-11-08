8 ноября, 11:38
Шахматные турниры

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдет в Самарканде в конце декабря

В рамках чемпионата пройдут открытые соревнования и женский турнир

ТАСС, 8 ноября. Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

"FIDE признает богатые шахматные традиции Узбекистана и его становление как шахматной сверхдержавы. Эта преданность и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану", - приводит пресс-служба слова президента организации Аркадия Дворковича.

В рамках чемпионата мира пройдут открытые соревнования и женский турнир.

В прошлом году турнир прошел в Алма-Ате. Действующими чемпионами мира по рапиду являются шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и китаянка Тань Чжунъи. Титулами по блицу владеют Карлсен и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. 

Теги:
Шахматные турниры
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