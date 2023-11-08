Бывший футболист Гаврилов рассказал, что чувствует себя неплохо после выписки из больницы

Чемпион СССР отметил, что его рука и речь пока полностью не восстановились

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов чувствует себя неплохо после выписки из больницы. Об этом Гаврилов рассказал ТАСС.

25 октября Юрий Гаврилов сообщил ТАСС, что планово находится в больнице, где проходит процедуры для восстановления от инсульта. 31 октября его сын Василий Гаврилов сообщил ТАСС, что его отца должны выписать 3 ноября.

"Я сейчас дома, - сказал Гаврилов. - Врачи сказали, что нужно пока что перерыв сделать, я долго в больнице находился. Дальше будут думать, как быть. Чувствую себя вроде бы ничего. Но вот речь и рука пока не отошли".

Гаврилов посетил матч 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1). "Ездил на матч "Локомотив" - "Спартак", а то все в помещении нахожусь. Молодцы, что так хорошо полтора тайма в меньшинстве играли, зрителям понравилось. Я хочу сказать, что футболисты "Спартака" играли с настроением, как и в любой игре, кое-что не получалось, - отметил Гаврилов. - Но что делать, нужно работать над этим. А так, желание есть, игра получилась, думаю, что она была такой боевой. Ни с кем из команды не общался, сразу уехал после игры".

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля сын бывшего футболиста Василий Гаврилов сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России. 7 августа Гаврилова выписали.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".