Чернышенко заявил, что игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" надо проводить регулярно

Летние игры паралимпийцев проходили в течение полугода на территории 14 регионов России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" необходимо проводить в регулярном формате. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого опубликован на сайте правительства РФ.

Церемония закрытия Игр проходит в Туле. Соревнования прошли по 22 видам спорта в 14 российских регионах с участием порядка 4,5 тыс. человек.

"От имени правительства Российской Федерации я приветствую всех участников и победителей летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые проходили в течение 6 месяцев на территории 14 регионов России. В Играх приняли участие более 4 500 человек, разыграно 474 комплекта медалей. Впервые организация соревнований по адаптивному спорту была настолько масштабна, страна гордится нашими атлетами: побиты 5 рекордов мира, 14 рекордов Европы и установлены 50 рекордов России. Важность Игр не вызывает сомнений, уверен, необходимо проводить их в регулярном формате", - сказал Чернышенко.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что залогом успешного проведения Игр стал высокий уровень организации и конкуренции, а также большое количество участников. "Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан составили тройку лидеров общекомандного зачета. Несмотря на давление, которое оказывается на отечественный спорт, мы продолжаем развивать и повышать уровень соревновательной активности российских паралимпийцев. Выражаем благодарность Паралимпийскому комитету России, всем организаторам, волонтерам, медицинскому персоналу за такое успешное и масштабное мероприятие", - сказал Матыцин.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул, что игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" выявили новых звезд и подарили немало запоминающихся моментов. "На аренах мы видели и начинающих атлетов, и квалифицированных спортсменов. Среди них свыше сотни заслуженных мастеров спорта, чемпионов и призеров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также ветеранов специальной военной операции. Желаем всем вам добиться больших успехов на спортивной арене", - сказал Рожков.

В соревнованиях приняли участие команды из 82 субъектов РФ. Игры прошли в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия. Медали соревнований были разыграны в 22 видах спорта по программе Паралимпийских игр 2024 года в Париже. В рамках Игр прошли соревнования по академической гребле, бадминтону, баскетболу на колясках, бочче, велоспорту (на треке и на шоссе), волейболу сидя, гребле на байдарках и каноэ, голболу, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, пулевой стрельбе, регби на колясках, стрельбе из лука, теннису на колясках, триатлону, тхэквондо, фехтованию на колясках, футболу 5х5.