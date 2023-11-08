День горнолыжного спорта прошел на выставке-форуме "Россия"

Выставку посетил первый в истории России победитель этапа Кубка мира Александр Хорошилов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. День горнолыжного спорта прошел на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В рамках мероприятия гостям организовали два показа фильма "Семь шагов к мастерству", в котором двукратная олимпийская чемпионка словенка Тина Мазе показывает азы техники. Также гости могли послушать лекции об истории горнолыжного спорта и о том, как стать судьей в этом виде спорта. Кроме того, выставку посетил первый в истории России победитель этапа Кубка мира Александр Хорошилов, он раздавал автографы и фотографировался с поклонниками.

"Здорово, что проходят такие мероприятия, приятно, что люди обращают внимание на горнолыжный спорт. Я считаю, что он у нас развивается, есть хорошие трассы и спортсмены", - сказал Хорошилов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.