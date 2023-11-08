"Реал Сосьедад" обыграл "Бенфику" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян появился на поле на 77-й минуте

ТАСС, 8 ноября. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" со счетом 3:1 победил португальскую "Бенфику" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сан-Себастьяне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Микель Мерино (6-я минута), Микель Оярсабаль (11) и Андер Барренечеа (21). У проигравших гол забил Рафаэл Силва (49). На 29-й минуте полузащитник испанской команды Брайс Мендес не смог реализовать пенальти.

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте. Он провел вторую игру в Лиге чемпионов, ранее игрок принял участие во встрече третьего тура групповой стадии с "Бенфикой" (1:0). Захарян перешел в испанский клуб в августе 2023 года из московского "Динамо", всего на его счету теперь девять матчей в составе команды из Сан-Себастьяна. В активе россиянина пока нет результативных действий.

"Реал Сосьедад" возглавляет турнирную таблицу группы D с 10 очками. "Бенфика" занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка.

В параллельном матче группы C германский "Унион" на выезде сыграл вничью с итальянским "Наполи" (1:1). Клуб из Берлина набрал первое очко в Лиге чемпионов в своей истории, а также прервал серию из 12 поражений. Германская команда сумела забить впервые с 7 октября, когда проиграла дортмундской "Боруссии" в игре чемпионата Германии (2:4). После этого "Унион" провел пять встреч в различных турнирах без забитых мячей.