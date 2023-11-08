Рожков считает, что летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли на высоком уровне

Церемония закрытия соревнований прошла в среду в Туле

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Завершившиеся в среду в Туле летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли на высоком уровне. Такое мнение журналистам высказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Игры прошли блестяще, для нас они очень значимые, в рамках Игр были проведены соревнования по 22 видам спорта, которые включены в программу летних Паралимпийских игр в Париже, - заметил Рожков. - Было разыграно 474 комплекта медалей, в соревнованиях приняли участие почти 4,5 тыс. человек. Наши ребята показали результаты мирового класса, было превышено пять мировых рекордов, 14 европейских, установлено более 50 рекордов России. В соревнованиях принимали участие более 100 заслуженных мастеров спорта, чемпионов мира, Европы и Паралимпийских игр".

"Соревнования проходили при поддержке Министерства спорта России и по поручению президента Российской Федерации, который заявил о необходимости увеличения спортивных мероприятий, проводимых на территории нашей страны. Не вижу смысла проводить параллели с Паралимпийскими играми. У нас свои соревнования, и проводим мы их не хуже", - добавил глава ПКР.

Игры "Мы вместе. Спорт" стартовали 20 июня с торжественной церемонии открытия в Нижнем Новгороде. В среду в Туле состоялась церемония закрытия соревнований. Решение об организации игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" было принято после того, как Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о недопуске российской и белорусской команд к участию в зимней Паралимпиаде в Пекине. Впервые игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли с 18 по 20 марта 2022 года в Ханты-Мансийске, в них принимали участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

"Мы планируем с Минспортом России провести в следующем году аналогичные летние Игры. Зимние Игры пройдут в первые месяцы 2024 года в трех российских регионах. Это Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская и Сахалинская области", - заключил Рожков.

29 сентября генеральная ассамблея МПК приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе.