"Реал Сосьедад" и "Интер" гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Команды после четырех туров набрали по 10 очков в группе D

ТАСС, 9 ноября. Испанский "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и итальянский "Интер" досрочно вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов после четвертого тура группового этапа.

Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала после победы "Интера" над австрийским "Зальцбургом" со счетом 1:0. Мяч на 86-й минуте с пенальти забил Лаутаро Мартинес. Ранее в группе D "Реал Сосьедад" обыграл португальскую "Бенфику" (3:1).

После четырех туров "Реал Сосьедад" и "Интер" набрали по 10 очков, испанская команда занимает первое место из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В активе "Зальцбурга" 3 очка, "Бенфика" очков не набрала.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из каждой группы.