Нападающий "Оттавы" Тарасенко набрал 11-е очко в сезоне НХЛ

Команда российского нападающего победила "Торонто" со счетом 6:3

ТАСС, 9 ноября. "Оттава" одержала победу над "Торонто" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Доминик Кубалик (8-я и 52-я минуты), Клод Жиру (22, 56), Джейкоб Чичран (35) и Тим Штюцле (53). У проигравших отличились Вильям Нюландер (6), Тайлер Бертуцци (25) и Николас Робертсон (48). Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей и набрал 11-е очко (3 гола + 8 передач) в сезоне.

"Оттава" занимает последнее, 8-е место в Атлантическом дивизионе, набрав 10 очков в 11 матчах. В следующем матче команда 10 ноября примет "Ванкувер". "Торонто" в этом же дивизионе занимает 5-е место, набрав 14 очков в 13 матчах, и в следующем матче 11 ноября сыграет дома с "Калгари".

В другом матче дня "Флорида" на выезде выиграла в овертайме у "Вашингтона" со счетом 4:3. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам из 28. Защитник столичной команды Александр Алексеев, его партнеры по команде нападающие Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и защитник "Флориды" Дмитрий Куликов не отметились результативными действиями.