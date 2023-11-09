Источник рассказал, что клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменит помощника главного тренера

Собеседник агентства рассказал, что новым помощником тренера станет Андрей Парфенов

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Помощник главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" Виктора Игнатьева Марк Кумпел уйдет в отставку, его сменит Андрей Парфенов. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Куньлунь Ред Стар" прервал серию из пяти поражений, в среду обыграв на выезде в овертайме московское "Динамо" со счетом 3:2. Китайская команда располагается на 10-й позиции в Западной конференции с 23 очками по итогам 32 игр.

"Марка Кумпела в качестве помощника главного тренера сменит Андрей Парфенов", - рассказал собеседник агентства.

Американец Кумпел работал в системе клуба с сезона-2019/20, был помощником главного тренера команды с сезона-2021/22, а со следующего сезона также помощником главного тренера сборной Китая.

Парфенов в 2012 году возглавлял юниорскую сборную России, также работал в молодежной сборной Польши, в юношеских командах ЦСКА и системе петербургского СКА. Последним местом работы 52-летнего специалиста был словацкий "Гуменне".