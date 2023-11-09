9 ноября, 13:34
Летние олимпийские виды спорта

Губернатор Камчатки назвал регион лучшим местом для занятий серфингом

© Андрей Карташов/ ТАСС

Владимир Солодов отметил, что форма волн и берега в субъекте уникальная

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Камчатка является лучшим местом для занятий серфингом из-за уникальных форм волн и берега. Такое мнение высказал ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Камчатка - лучшее место в мире для серфинга, форма волн и берега уникальная - поэтому к нам все едут, - сказал Солодов. - Два года назад к нам приезжало много австралийцев, сейчас перестали, но мы работаем, чтобы было больше китайцев, тех, кто занимается серфингом на Бали. Но в первую очередь, чтобы наши граждане приезжали к нам заниматься этим видом спорта. Серфинг стал олимпийским видом спорта, и у нас лучшее место для подготовки [к Олимпиаде]. Так что будем ждать всех спортсменов сборной к нам для подготовки, том числе к Олимпийским играм".

Серфинг был включен в программу Олимпийских игр в августе 2016 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Солодов, Владимир ВикторовичЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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