В МОК заявили, что своевременно примут решение об участии россиян в Олимпиаде в Париже

Исполнительный директор МОК Кристоф Дуби сообщил, что решение будет принято, "когда придет время"

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии спортсменов из России в Олимпийских играх в Париже "в свое время". Об этом заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дуби.

"МОК примет решение по Играм в Париже, когда придет время", - сказал он в интервью газете Presse.

Он напомнил, что ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

По словам Дуби, такой подход отвечает духу Олимпийской хартии. "Не только мы убеждены, что Олимпийские игры способны объединить мир. Нас поддержали главы государств и правительств Группы двадцати и Группы семи. В Играх могут участвовать все: религия, происхождение, цвет кожи или сексуальная ориентация не играют здесь никакой роли. Это общее событие, тут рады всем. Этим мы и отличались более ста лет и даже в таком сложном случае [с допуском на Олимпиаду] должны искать решение", - пояснил Дуби.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, не должен политизироваться.