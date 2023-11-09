Бывший тренер "Зенита" Луческу заявил, что не ушел из профессионального футбола

Румынский специалист назвал эмоциональным свое высказывание после матча "Динамо" - "Шахтер" в чемпионате Украины, когда он заявил, что заканчивает свою карьеру

ТАСС, 9 ноября. Румынский тренер Мирча Луческу заявил, что не ушел из профессионального футбола. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

С 2020 года Луческу возглавлял киевское "Динамо". 3 ноября после поражения от "Шахтера" (0:1) в матче чемпионата Украины румынский специалист заявил о завершении карьеры.

"Это вранье. Я ушел из киевского "Динамо", но не из профессионального футбола, это было скорее что-то очень эмоциональное, - сказал Луческу. - Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд, месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от "Шахтера". Позже, к сожалению, случилось то, что случилось".

"По окончании встречи с "Шахтером" я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. В "Динамо" проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине, этого достаточно, так что вот вся правда. Сейчас я дома, в Бухаресте, хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы, выступать только молодежью из академии, в любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни", - добавил 78-летний специалист.

В первый сезон под руководством Луческу киевское "Динамо" выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год, под его руководством клуб стал восьмикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем кубка страны, обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Луческу возглавлял сборные Румынии и Турции, румынские "Динамо", "Рапид", итальянские клубы "Пиза", "Брешиа", "Реджана" и "Интер". В сезоне-2016/17 он был главным тренером петербургского "Зенита", с которым стал обладателем Суперкубка России. В чемпионате страны клуб занял третье место, победителем тогда стал московский "Спартак".