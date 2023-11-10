10 ноября, 08:45
Фигурное катание

В Минспорте Татарстана рассказали, когда начнет работу школа фигурного катания Загитовой

Халил Шайхутдинов отметил, что работа школы может начаться с нового учебного года

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Казани, скорее всего, начнет работу с нового учебного года. Об этом журналистам сообщил заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал ТАСС о том, что открытие школы Загитовой планируется к началу 2024 года.

"Мы в тесном контакте с ее группой, она приезжает в Казань, - сказал Шайхутдинов. - Завершили техническое задание, согласованное с ней, какие будут помещения, что будет. Будет создан центр Алины Загитовой, надеемся, закончим в следующем году. Есть полное понимание о месте строительства. У нас быстро строят в Татарстане - за 6-7 месяцев. Скорее всего, начнем работу с нового учебного года".

"Хотим, чтобы был некий методический центр, чтобы она и ее тренеры выезжали, делали осмотр в других городах, районах. Хотим выстроить систему - чтобы звезды рождались не только в Казани, но и в другие районах. Чтобы была поддержка", - добавил Шайхутдинов.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). 

Теги:
Фигурное катание
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