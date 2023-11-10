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Итоговый турнир ATP

Чесноков считает ужасной жеребьевку Итогового турнира ATP

Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев попали в одну группу с Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Жеребьевка Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сложилась ужасно, так как двое россиян попали в одну группу. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

По итогам жеребьевки россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну группу вместе с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

"Ужасная жеребьевка, я бы хотел видеть матчи россиян на поздних стадиях. С другой стороны, формат турнира позволяет проиграть даже два раза и все равно потом выиграть турнир. Думаю, что у Медведева и Рублева есть неплохие шансы на выход из группы, не знаю, получится ли у них выйти вдвоем, потому что Алькарас тоже захочет себя проявить на этом турнире, да и Зверева никогда нельзя сбрасывать со счетов", - сказал Чесноков.

В другой группе сыграют серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне. "Это тоже хорошая группа, но мне кажется, что в ней видно два фаворита на выход в полуфинал. Это, конечно, Джокович и Синнер. Джокович выиграл турнир в Париже, он явно будет в хорошем настроении, а Синнер набрал потрясающую форму, я думаю, он даже Джоковича может обыграть", - добавил собеседник агентства.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Для попадания на Итоговый турнир ATP нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATP
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