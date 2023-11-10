Финал Открытых киберспортивных игр пройдет 9 декабря в Саранске

Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Финал Открытых киберспортивных игр 2023 года состоится 9 декабря на "Огарев-Арене" в Саранске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Общий призовой фонд Открытых киберспортивных игр составляет 3,5 млн рублей. Полуфиналы пройдут 8 декабря в закрытом режиме.

Соревнования проводятся по трем дисциплинам: Dota 2, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) и "Мир танков". Они состоят из трех этапов: отборочного, основного и финального. По итогам основного этапа Dota 2 и CS:GO в финал отправятся четыре сильнейшие команды. В дисциплине "Мир танков" финалистами станут 16 спортсменов.