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Киберспорт

Финал Открытых киберспортивных игр пройдет 9 декабря в Саранске

Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Финал Открытых киберспортивных игр 2023 года состоится 9 декабря на "Огарев-Арене" в Саранске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Общий призовой фонд Открытых киберспортивных игр составляет 3,5 млн рублей. Полуфиналы пройдут 8 декабря в закрытом режиме.

Соревнования проводятся по трем дисциплинам: Dota 2, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) и "Мир танков". Они состоят из трех этапов: отборочного, основного и финального. По итогам основного этапа Dota 2 и CS:GO в финал отправятся четыре сильнейшие команды. В дисциплине "Мир танков" финалистами станут 16 спортсменов. 

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Киберспорт
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