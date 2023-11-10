Тарпищев считает, что Рублеву и Медведеву не повезло с жеребьевкой Итогового турнира ATP

В группу А помимо россиян попали Карлос Алькарас и Александр Зверев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянам Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву будет сложно выйти в плей-офф Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев и Рублев попали в группу B. Их соперниками по квартету станут вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.

"С жеребьевкой нам не повезло. Рублеву и Медведеву досталась тяжелая группа, - сказал Тарпищев. - Как говорят - группа смерти. Первое или второе место будет сложно занять - в плей-офф можно и не выйти с такими соперниками. Вторая группа, где Новак Джокович, конечно, намного легче".

В группу A, помимо первой ракетки мира серба Новака Джоковича, попали итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и норвежец Хольгер Руне.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Для попадания на Итоговый турнир ATP нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).