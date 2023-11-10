CAS вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года

Слушания проходили 26-28 сентября и 9-10 ноября

ТАСС, 10 ноября. Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в январе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Слушания прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.