Футболисты "Зенита" сыграют с "Краснодаром" за лидерство в РПЛ

Краснодарцы опережают петербуржцев на два очка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" примет "Краснодар" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "Газпром-Арене".

"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 31 очко после 14 туров, "Зенит" идет на втором месте, имея на два балла меньше. Петербуржцы выиграли четыре из последних пяти матчей. Победитель встречи станет лидером по итогам первой половины турнира.

В прошлом сезоне команды провели две встречи между собой в РПЛ. "Зенит" выиграл матч в гостях (1:0), а дома сыграл вничью (2:2). Всего соперники сыграли 24 матча между собой, 15 из которых завершились победой петербуржцев, 3 - краснодарцев, в остальных встречах счет был равный.

Обе команды располагают практически всеми сильнейшими игроками. У "Зенита" нет травмированных футболистов, у "Краснодара" на поле не выйдет бразильский защитник Кайо.

Битва за чемпионство не завершится

По мнению экспертов, несмотря на то что в этой встрече определяется лидер турнирной таблицы по итогам первого круга, при любом ее исходе борьба за чемпионство продолжится. "Я думаю, что команды дадут бой друг другу, потому что на данный момент это центральный матч, "Зенит" и "Краснодар" располагаются на двух первых строчках в таблице. "Краснодар" имел большой отрыв, но немного растерял его, поэтому "Зенит" попытается его достать. На данный момент это две команды, которые претендуют на золотые медали, они это показывают своей стабильностью", - сказал ТАСС бывший игрок "Зенита", бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов.

"Я не думаю, что чемпионская гонка закончится, даже если выиграет "Краснодар". Мы видели, что был отрыв в семь очков у "Краснодара", сейчас два, в случае победы будет пять. Если выиграет "Зенит", то на очко будет опережать. Я считаю, что весной будет все решаться, сейчас пока промежуточные результаты. Но на данный момент понятно, что любая команда захочет быть на первом месте", - добавил собеседник агентства.

Похожее мнение высказал бывший член тренерского штаба "Краснодара", восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов. "Я думаю, что "Зенит" вышел из кризиса, команда была чуть выше середины в таблице, потом оказалась на первом месте, но "Краснодар" благодаря победе вернул позицию, - отметил Тихонов. - Я думаю, что чемпионская гонка не закончится, если "Зенит" победит. В начале чемпионата мы смотрели и радовались тому, что все команды ровно идут. Сейчас опять есть разрыв, "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" теряют очки и останавливаются. Хочется, чтобы была интересная борьба до конца чемпионата".

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" начнется в 19:30 мск.

"Локомотив" примет "Ахмат", ЦСКА сыграет с "Факелом"

В субботу погоню за лидерами продолжит московский ЦСКА, который сыграет в гостях против воронежского "Факела". Армейцы идут на третьем месте, набрав 24 очка, "Факел" занимает десятую позицию, имея в активе 18 очков. ЦСКА ушел с поля непобежденным в последних девяти матчах турнира (три победы, шесть ничьих), а "Факел" выиграл четыре из последних пяти матчей при одной ничье.

В этом сезоне команды встречались дважды на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, оба матча выиграл воронежский клуб (2:0 в Москве, 1:1, 4:2 по пенальти в Воронеже). Внимание специалистов и любителей футбола будет также приковано к газону стадиона в Воронеже. Дело в том, что перед последним матчем "Факела" на своем поле в городе прошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам пришлось приводить поле в порядок. Как сообщил ТАСС спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов, агрономы делают все возможное для подготовки поля к игре против ЦСКА, он выразил надежду на то, что поле будет в хорошем состоянии.

Одновременно с этим матчем, в 14:00 мск. в Самаре начнется встреча между местными "Крыльями Советов" и екатеринбургским "Уралом". "Крылья Советов" идут на четвертой позиции, имея в активе 22 очка, "Урал" с 16 очками идет 12-м. Обе команды проиграли три из пяти последних матчей, но "Урал" потерпел поражение в трех играх подряд. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, последняя встреча осталась за "Крыльями Советов" (3:1).

В другом субботнем матче в Москве сыграют столичный "Локомотив" и грозненский "Ахмат". Железнодорожники занимают седьмую строчку в турнирной таблице, у них 21 очко, а у "Ахмата" 12 очков, он идет на 14-й позиции. "Локомотив" не смог победить в последних четырех матчах (одно поражение, три ничьи), а "Ахмат" последние четыре встречи проиграл.

В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, обменявшись гостевыми победами. Последняя встреча осталась за московским клубом (1:0). Матч начнется в 16:30 мск.