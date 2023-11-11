11 ноября, 04:36
Летние олимпийские виды спорта

Марянян планирует отобраться в олимпийский состав сборной России по греко-римской борьбе

Степан Марянян. Наталия Федосенко/ ТАСС
Степан Марянян
© Наталия Федосенко/ ТАСС

По словам спортсмена, выступление на Олимпиаде является его мечтой

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по греко-римской борьбе 2018 года Степан Марянян планирует возобновить карьеру и принять участие в чемпионате России в 2024 году, а также отобраться в олимпийскую сборную. Об этом спортсмен рассказал ТАСС во время юношеского турнира по греко-римской борьбе "Сила традиций" в Кемерове.

"Хочу выступить на предолимпийском чемпионате России, попробовать отобраться на Олимпийские игры. Это моя мечта, хочется сделать заключительный рывок. Есть надежда, что Олимпиада состоится и мы туда попадем. У меня был большой перерыв, поэтому хочу для начала выступить в каком-нибудь турнире перед чемпионатом России", - сказал Марянян.

Он добавил, что выступления под нейтральным флагом неприятны, но любые победы спортсменов все равно прославляют страну в мировом сообществе.

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, который пропустил чемпионат мира в Белграде в сентябре этого года, сказал ТАСС, что решение о его участии в ближайшем чемпионате России будет принимать тренерский состав в ближайшее время.

Маряняну 32 года, на его счету золотая (2018), серебряная (2019) и две бронзовые (2017, 2021) медали чемпионатов мира. Он также является победителем чемпионата Европы 2019 года, Кубков мира (2013, 2017) и Европейских игр (2015, 2019). 33-летний Роман Власов дважды становился победителем Олимпийских игр (2012, 2016), трижды - чемпионом мира (2011, 2015, 2021) и четыре раза - чемпионом Европы (2012, 2013, 2018, 2019).

Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций" проходит с 10 по 11 ноября в Кемерове, организаторами соревнований выступает правительство Кемеровской области и Новосибирский региональный общественный фонд "Карелин Фонд". Соревнования посвящены 35-летию Олимпийских игр в Сеуле. В честь этого в Кемерово приехали ряд чемпионов той Олимпиады, а также чемпионы миры и олимпийские чемпионы последних лет. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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