11 ноября, 13:43
Футбол в России

В "Локомотиве" рассказали о желании вернуть в команду Алексея Миранчука

Дмитрий Ульянов отметил, что вопрос возвращения полузащитника зависит не от "Локомотива"

ТАСС, 11 ноября. Руководство московского "Локомотива" хочет вернуть из итальянской "Аталанты" футболиста Алексея Миранчука. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

"Вопрос возвращения зависит не от нас, у нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном (братом Алексея Миранчука, выступающим за "Локомотив", - прим. ТАСС), и мы это обсуждали, но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там, после этого мы еще не общались", - сказал Ульянов.

Миранчуку 28 лет, он перешел в "Аталанту" в 2020 году из "Локомотива". Сезон-2022/23 он провел в аренде в итальянском "Торино". Всего за "Аталанту" российский полузащитник провел 61 матч, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. За 31 игру в "Торино" Миранчук забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Миранчук является воспитанником "Локомотива", в составе команды он выступал с 2013 по 2020 год. Футболист стал чемпионом России в сезоне-2017/18, трижды выигрывал кубок страны и один раз - суперкубок. 

Теги:
Российский футбол
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