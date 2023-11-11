Азалию Аминеву признали лучшим боксером чемпионата России в Уфе

Спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг

УФА, 11 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России признала Азалию Аминеву лучшим боксером завершившегося женского чемпионата России. Соревнования проходили в Уфе.

Азалия Аминева завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Также золотые награды завоевали Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Анастасия Кооль (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Алина Пушкарь (до 63 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 74 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Лучшим тренером чемпионата признана Марина Голубева, награду за лучшее технико-тактическое мастерство получила Екатерина Куц.

Чемпионат России в Уфе проходил с 3 по 11 ноября. Призовой фонд соревнований составил 24 млн рублей. Победительницы получили по 1,5 млн рублей, серебряные призеры - по 250 тыс., бронзовые - по 125 тыс.