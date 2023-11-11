"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" и закончил первый круг РПЛ лидером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" и петербургский "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 46 701 зрителя.
В составе "Краснодара" мяч забил Эдуард Сперцян (63-я минута). У "Зенита" отличился Матео Кассьерра (71).
"Зенит" и "Краснодар" провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. "Краснодар" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.
Кассьерра забил 12-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата России. "Краснодар" не смог обыграть "Зенит" в 11-м матче РПЛ подряд. Четыре встречи завершились вничью, в семи победу праздновал "Зенит". Последнюю победу над командой из Санкт-Петербурга краснодарцы одержали 7 апреля 2018 года (2:1).
В следующем туре "Зенит" 25 ноября примет "Сочи", "Краснодар" 26 ноября в гостях сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга.
1
"Краснодар"
15
9
5
1
32
24
10
14
2
"Зенит"
15
9
3
3
30
30
14
16
3
"Крылья Советов"
15
7
4
4
25
31
21
10
4
ЦСКА
15
6
7
2
25
27
20
7
5
"Локомотив"
15
6
6
3
24
21
19
2
6
"Динамо"
14
5
7
2
22
22
19
3
7
"Спартак"
14
6
3
5
21
19
21
-2
8
"Пари НН"
14
6
2
6
20
14
14
0
9
"Рубин"
14
5
4
5
19
13
20
-7
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
14
4
5
5
17
22
25
-3
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
14
3
4
7
13
16
22
-6
14
"Ахмат"
15
3
3
9
12
15
21
-6
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
14
3
1
10
10
16
23
-7