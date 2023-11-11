11 ноября, 18:28,
обновлено 11 ноября, 18:42
Футбол в России

"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" и закончил первый круг РПЛ лидером

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа, нападающий "Зенита" Матео Кассьерра и полузащитник "Краснодара" Александр Черников. Петр Ковалев/ ТАСС
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа, нападающий "Зенита" Матео Кассьерра и полузащитник "Краснодара" Александр Черников
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча закончилась со счетом 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" и петербургский "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 46 701 зрителя.

В составе "Краснодара" мяч забил Эдуард Сперцян (63-я минута). У "Зенита" отличился Матео Кассьерра (71).

"Зенит" и "Краснодар" провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. "Краснодар" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.

Кассьерра забил 12-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата России. "Краснодар" не смог обыграть "Зенит" в 11-м матче РПЛ подряд. Четыре встречи завершились вничью, в семи победу праздновал "Зенит". Последнюю победу над командой из Санкт-Петербурга краснодарцы одержали 7 апреля 2018 года (2:1).

В следующем туре "Зенит" 25 ноября примет "Сочи", "Краснодар" 26 ноября в гостях сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

15

9

5

1

32

24

10

14

2

"Зенит"

15

9

3

3

30

30

14

16

3

"Крылья Советов"

15

7

4

4

25

31

21

10

4

ЦСКА

15

6

7

2

25

27

20

7

5

"Локомотив"

15

6

6

3

24

21

19

2

6

"Динамо"

14

5

7

2

22

22

19

3

7

"Спартак"

14

6

3

5

21

19

21

-2

8

"Пари НН"

14

6

2

6

20

14

14

0

9

"Рубин"

14

5

4

5

19

13

20

-7

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

14

4

5

5

17

22

25

-3

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

14

3

4

7

13

16

22

-6

14

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

14

3

1

10

10

16

23

-7

  

Теги:
Российский футбол
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