11 ноября, 18:57
ATP

Чесноков считает, что теннисисту Шевченко нечего было противопоставить Умберу

Александр Шевченко в финале турнира в Меце проиграл представителю Франции со счетом 3:6, 3:6

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россиянину Александру Шевченко нечего было противопоставить французу Уго Умберу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу француза. Для Шевченко это был первый финал на турнирах ATP в карьере.

"Умбер - это невероятный игрок, сейчас он играет на уровне топ-15 мира. Он может доставить проблемы любому игроку, начиная с [Новака] Джоковича (первой ракетки мира - прим. ТАСС). Когда я увидел, что он будет играть этот турнир, я сразу обозначил его как фаворита. Если говорить о сегодняшнем матче, то он очень здорово и коварно подавал, со своей подачи он развивал начало атак. Сегодня он во всем был немного лучше Шевченко", - сказал Чесноков.

"Шевченко нечего было противопоставить своему сопернику. Но он провел хороший турнир, впервые вышел в финал. Он хороший игрок, и с ним, я думаю, в будущем лучшим игрокам мира будет непросто", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Меце относится к категории ATP 250. Соревнования проводятся на покрытии "хард" в помещении, их призовой фонд составил €562 тыс. В прошлом году победителем турнира стал итальянец Лоренцо Сонего. Из россиян на соревнованиях побеждал Дмитрий Турсунов (2008). 

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