12 ноября, 05:59
Летние неолимпийские виды спорта

В Кузбассе в декабре пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам

Ожидается участие около 300 спортсменов

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам пройдет в декабре в Кемеровской области и соберет около 300 участников. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"На "Кузбасс-Арене" с 9 по 17 декабря пройдут чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В апреле 2024 года планируется провести в Шерегеше соревнования по параски, - сказал Цивилев. - В этом году сборная Кузбасса стала чемпионом по параски, надеюсь, что нашим спортсменам удастся сохранить этот титул".

Он добавил, что в соревнованиях по аэротрубным дисциплинам примут участие около 300 человек со всех регионов страны.

12 ноября в Кемерове на базе многофункционального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" проходит чемпионат Сибирского федерального округа по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В соревнованиях принимают участие около 50 спортсменов со всех регионов Сибири.

Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта в прошлом году проходили в Кемерове, разыгрывалось около 30 комплектов наград. Соревнования по параски (парашютно-горнолыжному двоеборью) проходили в Кемеровской области в марте этого года, также в это время состоялись международные соревнования Open Asian Paraski Cup, где принимали участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана и ОАЭ. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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