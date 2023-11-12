Поздняков не уверен, что решение CAS по делу фигуристки Валиевой будет справедливым

Вердикт Спортивного арбитражного суда ожидается в январе 2024 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Продление слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой не повлияет на итоговое решение, но быть уверенным в справедливости вердикта не стоит. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в кулуарах выставки-форума "Россия".

Слушания прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. В пятницу CAS сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой. Решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

"Верю ли я в положительное решение? Как человек я всегда верю в идеалы и справедливость, - сказал Поздняков. - Но большой вопрос, получим ли мы эту справедливость в решении CAS. Вторые слушания? Думаю, что это связано с объемом, не думаю, что это каким-либо образом повлияет".

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.