Членов делегации баскетбольного клуба "Црвена Звезда" избили в Хорватии

Клуб обратился в местную полицию

ТАСС, 12 ноября. Члены делегации сербского баскетбольного клуба "Црвена Звезда" подверглись нападению в Хорватии перед матчем с местным "Задаром" в Адриатической лиге. Об этом сообщила пресс-служба сербской команды.

"В субботу вечером в двух отдельных инцидентах в Задаре без видимой причины подверглись нападению член совета директоров клуба вместе с его другом, а также два члена пресс-службы, которые прибыли из Барселоны в составе сербской делегации", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что пострадавшие получили серьезные повреждения. Клуб обратился в хорватскую полицию. Также "Црвена Звезда" попросила провести предстоящий матч без болельщиков.

Встреча между "Црвеной Звездой" и "Задаром" должна пройти в воскресенье. Начало игры запланировано на 19:00 мск.