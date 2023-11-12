Фетисов попросил содействия МИД России в вопросе захоронения Протопопова

Фигурист умер 3 ноября в возрасте 91 года в Швейцарии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обратился в МИД России с просьбой помочь в вопросе захоронения фигуриста Олега Протопопова. Об этом Фетисов рассказал ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия".

3 ноября пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Протопопов умер в возрасте 91 года в Швейцарии. В 2022 году Протопопов выразил желание быть похороненным в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище рядом с прахом жены.

"Я попросил МИД, чтобы они выяснили, но пока ответа нет. Насколько понимаю, если есть завещание, то он должен быть захоронен на могиле своих родственников, но сначала нужно понять, есть ли эти документы", - сказал Фетисов.

Протопопов и Людмила Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.