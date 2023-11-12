Мишина и Галлямов показали в произвольной программе результат выше мирового рекорда

Спортсмены выиграли этап Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, заняли первое место на четвертом этапе Гран-при России, показав в произвольной программе результат выше мирового рекорда. Соревнования прошли в Казани.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмены, тренирующиеся в группе Тамары Москвиной, набрали 236,86 балла. В произвольной программе Мишина и Галлямов набрали 158,25 балла и показали результат выше своего же мирового рекорда, который был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46). Мировой рекорд не будет официально зарегистрирован, так как соревнования проводились не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,00). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,87). Занимавшие седьмое место после короткой программы Карина Акопова и Никита Рахманин снялись с произвольной программы по медицинским показаниям.

Мишина и Галлямов в Пекине стали чемпионами Олимпийских игр в командных соревнованиях и завоевали бронзу в парном катании. Они также являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021). В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, выиграли два этапа Гран-при России и стали вторыми в финале серии.