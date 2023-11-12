Бестемьянова отметила, что костюм фигуриста Дикиджи соответствовал его индивидуальности

Дикиджи в воскресенье стал победителем этапа Гран-при в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Костюм победителя четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию Владислава Дикиджи соответствовал его индивидуальности. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Дикиджи в воскресенье стал победителем этапа в Казани. По итогам двух программ спортсмен набрал 287,40 балла. Второе место занял Евгений Семененко (266,24). Третьим стал Глеб Лутфуллин (257,63).

"Удивили ребята. Я давно знаю Дикиджи, с юниорского спорта за ним следила. Но он никогда не был так стабилен - то сделает, то нет, - сказала Бестемьянова. - Но к мальчикам, когда они взрослеют, приходит мудрость. У девочек все наоборот: как только наступает переломный момент, куда-то деваются силы и многозадачность. Дикиджи как будто зрел, зрел и вызрел".

"Что касается Семененко, то мне очень жаль - очень его люблю, но сегодня он как-то не впечатлил, возможно, и в костюме дело. У Дикиджи он интересный, соответствовал его индивидуальности. Хореографией он не особо впечатлил, он все-таки прыгун. Но в конце все видели, что он сделал [победную пританцовку]", - добавила она.

Оставшиеся этапы Гран-при примут Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнований стал Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий - Дмитрий Алиев.