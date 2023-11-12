12 ноября, 16:49
Фигурное катание

Бестемьянова отметила, что костюм фигуриста Дикиджи соответствовал его индивидуальности

Дикиджи в воскресенье стал победителем этапа Гран-при в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Костюм победителя четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию Владислава Дикиджи соответствовал его индивидуальности. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Дикиджи в воскресенье стал победителем этапа в Казани. По итогам двух программ спортсмен набрал 287,40 балла. Второе место занял Евгений Семененко (266,24). Третьим стал Глеб Лутфуллин (257,63).

"Удивили ребята. Я давно знаю Дикиджи, с юниорского спорта за ним следила. Но он никогда не был так стабилен - то сделает, то нет, - сказала Бестемьянова. - Но к мальчикам, когда они взрослеют, приходит мудрость. У девочек все наоборот: как только наступает переломный момент, куда-то деваются силы и многозадачность. Дикиджи как будто зрел, зрел и вызрел".

"Что касается Семененко, то мне очень жаль - очень его люблю, но сегодня он как-то не впечатлил, возможно, и в костюме дело. У Дикиджи он интересный, соответствовал его индивидуальности. Хореографией он не особо впечатлил, он все-таки прыгун. Но в конце все видели, что он сделал [победную пританцовку]", - добавила она.

Оставшиеся этапы Гран-при примут Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнований стал Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий - Дмитрий Алиев. 

Теги:
Фигурное катаниеБестемьянова, Наталья Филимоновна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация