"Спартак" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли "Ростов" в заключительном матче первого круга Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Михаил Игнатов (4-я минута) и Квинси Промес (15). У "Ростова" отличился Максим Осипенко (81, с пенальти). Игнатов и Промес также отметились голевыми передачами.

"Спартак" в чемпионате России не мог победить "Ростов" четыре матча подряд (два поражения, две ничьих). Последнюю победу красно-белые одержали 4 апреля 2021 года (3:2). Дома "Спартак" последний раз обыгрывал ростовчан в мае 2018 года (2:0).

"Спартак" набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. "Ростов" с 17 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре "Спартак" 25 ноября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", "Ростов" 26 ноября примет "Пари Нижний Новгород".