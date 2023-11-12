"Спартак" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли "Ростов" в заключительном матче первого круга Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в Москве.
Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Михаил Игнатов (4-я минута) и Квинси Промес (15). У "Ростова" отличился Максим Осипенко (81, с пенальти). Игнатов и Промес также отметились голевыми передачами.
"Спартак" в чемпионате России не мог победить "Ростов" четыре матча подряд (два поражения, две ничьих). Последнюю победу красно-белые одержали 4 апреля 2021 года (3:2). Дома "Спартак" последний раз обыгрывал ростовчан в мае 2018 года (2:0).
"Спартак" набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. "Ростов" с 17 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре "Спартак" 25 ноября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", "Ростов" 26 ноября примет "Пари Нижний Новгород".
1
"Краснодар"
15
9
5
1
32
24
10
14
2
"Зенит"
15
9
3
3
30
30
14
16
3
"Динамо"
15
6
7
2
25
24
19
5
4
"Крылья Советов"
15
7
4
4
25
31
21
10
5
ЦСКА
15
6
7
2
25
27
20
7
6
"Спартак"
15
7
3
5
24
21
22
-1
7
"Локомотив"
15
6
6
3
24
21
19
2
8
"Рубин"
15
6
4
5
22
15
20
-5
9
"Пари НН"
15
6
3
6
21
14
14
0
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
15
4
5
6
17
23
27
-4
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
15
3
4
8
13
16
24
-8
14
"Балтика"
15
3
3
9
12
12
21
-9
15
"Ахмат"
15
3
3
9
12
15
21
-6
16
"Сочи"
15
3
1
11
10
16
25
-9