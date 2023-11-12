12 ноября, 18:28
Футбол в России

"Спартак" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Нападающий "Ростова" Егор Голенков и защитник "Спартака" Алексис Дуарте. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Нападающий "Ростова" Егор Голенков и защитник "Спартака" Алексис Дуарте
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли "Ростов" в заключительном матче первого круга Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Михаил Игнатов (4-я минута) и Квинси Промес (15). У "Ростова" отличился Максим Осипенко (81, с пенальти). Игнатов и Промес также отметились голевыми передачами.

"Спартак" в чемпионате России не мог победить "Ростов" четыре матча подряд (два поражения, две ничьих). Последнюю победу красно-белые одержали 4 апреля 2021 года (3:2). Дома "Спартак" последний раз обыгрывал ростовчан в мае 2018 года (2:0).

"Спартак" набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. "Ростов" с 17 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре "Спартак" 25 ноября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", "Ростов" 26 ноября примет "Пари Нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

15

9

5

1

32

24

10

14

2

"Зенит"

15

9

3

3

30

30

14

16

3

"Динамо"

15

6

7

2

25

24

19

5

4

"Крылья Советов"

15

7

4

4

25

31

21

10

5

ЦСКА

15

6

7

2

25

27

20

7

6

"Спартак"

15

7

3

5

24

21

22

-1

7

"Локомотив"

15

6

6

3

24

21

19

2

8

"Рубин"

15

6

4

5

22

15

20

-5

9

"Пари НН"

15

6

3

6

21

14

14

0

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

15

4

5

6

17

23

27

-4

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

15

3

4

8

13

16

24

-8

14

"Балтика"

15

3

3

9

12

12

21

-9

15

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

16

"Сочи"

15

3

1

11

10

16

25

-9

  

Теги:
Российский футбол
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