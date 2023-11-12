Китаец Чэнь Жуолинь стал победителем киберспортивного турнира стран БРИКС по Tekken 7

В финале спортсмен победил россиянина Сергея Платова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Китайский киберспортсмен Чэнь Жуолинь (XiaoChen) занял первое место на турнире по игре Tekken 7 среди стран БРИКС. Соревнования прошли в Москве на "VK Play - Арене".

В финале Чэнь Жуолинь победил россиянина Сергея Платова (Strong) со счетом 4:3. Третье место занял россиянин Алексей Комиссаров.

Турнир в Москве проходил под эгидой Федерации компьютерного спорта России, призовой фонд соревнований составил 1,5 млн рублей. Участие в турнире принимали по два игрока из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России. Победитель турнира получил 800 тыс. рублей, серебряный призер - 400 тыс., бронзовый - 200 тыс.