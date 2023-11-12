12 ноября, 19:28
Киберспорт

Китаец Чэнь Жуолинь стал победителем киберспортивного турнира стран БРИКС по Tekken 7

В финале спортсмен победил россиянина Сергея Платова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Китайский киберспортсмен Чэнь Жуолинь (XiaoChen) занял первое место на турнире по игре Tekken 7 среди стран БРИКС. Соревнования прошли в Москве на "VK Play - Арене".

В финале Чэнь Жуолинь победил россиянина Сергея Платова (Strong) со счетом 4:3. Третье место занял россиянин Алексей Комиссаров.

Турнир в Москве проходил под эгидой Федерации компьютерного спорта России, призовой фонд соревнований составил 1,5 млн рублей. Участие в турнире принимали по два игрока из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России. Победитель турнира получил 800 тыс. рублей, серебряный призер - 400 тыс., бронзовый - 200 тыс. 

Теги:
Киберспорт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация