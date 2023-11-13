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Футбол в России

Федун считает неудачным выступление "Спартака" в первом круге чемпионата России

После 15 туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице, уступая лидеру 8 очков

ТАСС, 13 ноября. Московский футбольный клуб "Спартак" неудачно завершил первый круг Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), команда должна бороться за более высокие места. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный, - сказал Федун. - С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, "Спартак" должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что "Краснодар" в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше".

После 15 туров "Спартак" занимает шестое место в РПЛ с 24 очками. Лидером турнирной таблицы является "Краснодар", набравший 32 очка. 

Теги:
Российский футбол
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