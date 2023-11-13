13 ноября, 08:53
Футбол в России

Футболист Сулейманов был удивлен, узнав о табасаранских корнях Исинбаевой

Игрок отметил, что мало знает о двукратной олимпийской чемпионке

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Тимур Сулейманов был очень удивлен, узнав, что с двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой его роднят табасаранские корни. Об этом он рассказал ТАСС.

Сулейманов является табасаранцем, к этому же дагестанскому народу принадлежит отец Исинбаевой.

"Знаю, что она является моей землячкой, даже был шокирован, когда узнал о том, что у нее есть табасаранские корни, - сказал Сулейманов. - Больше о ней особо ничего не знаю, но если нам удастся где-нибудь пересечься, было бы хорошо. Что бы я ей сказал? Поздоровался бы с ней, познакомились, все-таки она моя землячка".

Сулейманову 23 года, в субботу в матче 15-го тура чемпионата России он забил победный гол в ворота "Ахмата".

Исинбаевой 41 год, она является членом Международного олимпийского комитета. В этом году бывшая спортсменка подверглась критике за то, что летом назвала свое звание майора "номинальным", комментируя сообщения о переезде в Испанию. На фоне скандала стадиону ее имени в Махачкале было возвращено прежнее название - "Труд". 

Теги:
Российский футбол
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